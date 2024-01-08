Він заявив, що Остін повинен був бути звільнений разом з Марком Міллі.

Екс-президент США Дональд Трамп вимагає, щоб адміністрація Джо Байдена негайно звільнила міністра оборони Ллойд Остін з посади.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп заявив, що Остін "повинен бути негайно звільнений за неналежну професійну поведінку і невиконання обов'язків", пише New York Post.

"Він пропав безвісти на тиждень, і ніхто, включаючи його боса, криворукого Джо Байдена, поняття не мав про те, де він знаходиться або може перебувати. Він погано працював і повинен був бути звільнений разом з "генералом" Марком Міллі з багатьох причин, але особливо через катастрофічну капітуляцію в Афганістані, можливо, самого ганебного моменту в історії нашої країни", - цитує колишнього президента New York Post.

Що відомо про госпіталізацію Остіна:

Нагадаємо, на початку 2023 року главу Пентагону доставили в Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда. Офіційно про це повідомили за кілька днів після госпіталізації, що викликало велику хвилю обурення.

Днями він повідомив, що йде на поправку і "з нетерпінням чекає швидкого повернення в Пентагон", визнавши, що не забезпечив належне інформування громадськості.

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