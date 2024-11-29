Повстанці вже захопили низку сіл, скориставшись ослабленням підтримки Башара Асада.

Сирійські ісламістські повстанці почали свій найбільший за останні роки наступ на війська президента Башара Асада, захопивши щонайменше 15 сіл і навіть убивши високопоставленого іранського командира під час просування до міста Алеппо, заявляють журналісти. Це сталося вперше за чотири роки.

Противники Асада, Росії та Ірану просунулися на схід із регіону Ідліб, який залишався під контролем сирійської опозиції після припинення вогню 2020 року внаслідок домовленості Туреччини та РФ, пише Financial Times.

Як повідомляється, під час цього наступу було вбито старшого командира іранських Вартових революції, дислокованих у Сирії, бригадного генерала Кіумарса Пур-Хашемі, якого називають "одним зі старших військових радників" в Алеппо.

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Угруповання бойовиків Hayat Tahrir al-Sham на північному заході Сирії внесено до списку терористичних організацій Держдепартаментом США. Територія, утримувана ним та іншими угрупованнями, стала останньою ділянкою землі, яку утримувала опозиція після того, як Асад, за підтримки Ірану і Росії, придушив повстання після 2011 року.

У результаті цієї несподіваної атаки бойовики змогли захопити понад 100 квадратних кілометрів території. Їхнє просування показує, як змінився баланс сил в охопленій громадянською війною Сирії під впливом року конфлікту на Близькому Сході.

Для сирійських повстанців "така можливість випадає раз у житті", заявляє експерт із Сирії в Crisis Group Дарін Халіфа.

"Коли ще ви зможете змусити весь світ, США, Ізраїль і всіх інших переслідувати своїх суперників", - додав він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль і Ліван все ж таки домовилися про перемир'я - "про важливий крок до миру і регіональної стабільності", заявило Міністерство закордонних справ України.

Крім того, ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лавах окупанта були помічені громадяни Сирії як найманці. Тому колишній чиновник Держдепартаменту США Девід Тафурі припускав, що Сирія може спрямувати свої війська на допомогу Росії, хоча наразі це і виглядає малоймовірним.

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