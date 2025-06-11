Речниця Держдепу запевнила, що США продовжують робити все, що можуть.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки підтримує забезпечення України засобами, необхідними для відбиття російських ракетних ударів. Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс під час брифінгу 10 червня.

Її запитали, чому США не дозволяють Україні придбати вкрай необхідні їй системи протиповітряної оборони (ППО), мовляв, президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що вони просили дозволу у Штатів на придбання систем, які можуть пом'якшити російські атаки.

На що Брюс відповіла, що США є "найбільшим прихильником і захисником України" і не проти, щоб в України був "захист від ракет класу "земля-повітря". За її словами, обговорювалося питання доставки систем ППО для України від "наших європейських партнерів, які мають ці системи".

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"Ведеться низка різних переговорів, пов'язаних з цим, які не стосуються Державного департаменту. Йдеться про боєприпаси, закупівлі та все таке інше", - додала речниця.

Вона запевнила, що США продовжують робити все, що можуть.

"Деталей цього багато, і я не можу про це говорити, і я б точно заперечивла, що ми не дозволяємо Україні щось робити. Завжди було навпаки. Наша мета - переконатися, що ця війна закінчиться, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому, - зазначила Брюс.

Проблеми із засобами ППО для України

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Зеленський заявляв про готовність України купити у США великий пакет зброї на суму обсягом 30-50 млрд доларів. Як відзначив президент, Україна розраховує на можливість купувати зброю навіть як на гарантію безпеки.

Також видання Le Monde писало, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для систем ППО. Командир української зенітно-ракетної батареї розповів журналістам, що росіяни активно впроваджують різні інновації, зокрема намагаються знайти проломи в українській обороні. А Україна в цей час стикається з нестачею ракет для систем ППО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв нещодавно, що Берлін уже передав Києву чверть наявних у нього систем протиповітряної оборони Patriot і не в змозі дати більше. Проте він додав, що Німеччина шукає можливість придбати такі системи у партнерів, щоб потім передати їх Україні.

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