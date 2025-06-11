Він вважає, що без підтримки України це не вдасться.

Найбільш сприятливим сценарієм для майбутнього Росії у довгостроковій перспективі мога б стати її повна поразка та тривала окупація. Саме такий підхід свого часу став вирішальним фактором у трансформації післявоєнної Німеччини.

Таку думку в інтерв'ю Українській правді висловив британський історик і журналіст Тімоті Ґартон Еш. Однак, за його словами, у світі вважають такий сценарій щодо Російської Федерації неможливим, оскільки країна-агресорка має ядерну зброю:

"Люди налякані Росією, вони вважають, що Росію не можна перемогти. Ймовірно, це уявлення тягнеться з наполеонівських воєн. Але між тим була Кримська війна, Японсько-Російська війна, які Росія програла, і Холодну війну вона програла, і війну в Афганістані. Тому це безпідставні уявлення, що Росію не можна перемогти. І це накладається на страх ядерної зброї".

Історик згадав про свою розмову з людиною з Нової Каховки, яка зазнала жахливих страждань та втрат внаслідок повені після підриву гідроелектростанції. Він каже, що Україна не змогла деокупувати ці території через те, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена боялася ескалації. Тим часом Китай дивиться на цю війну і розуміє, що стратегія ядерного залякування працює.

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Британський журналіст зазначає, що найкращою політикою щодо Росії є підтримка України на шляху до сильної, суверенної, процвітаючої та привабливої демократичної країни.

"І тоді ви маєте просто триматися і чекати. І за кілька років, а можливо, десятиліть цей магніт почне працювати. Попри всю пропаганду і велику брехню, росіяни почнуть бачити, що люди в Україні живуть краще, ніж у Росії. Це дуже довгострокова справа, але врешті це прийде всередину Росії", - додав він.

Думки істориків про війну

Нагадаємо, минулого року американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер озвучив два основні сценарії завершення війни в Україні:

Максимально досяжний сценарій передбачає повну поразку Росії, однак його можна реалізувати лише за умови збільшення підтримки України з боку Заходу.

Мінімально достатній сценарій буде реалізовано у разі укладення угоди, яка забезпечить збереження суверенітету України, навіть без повного контролю над територіями. Важливими умовами є збереження української армії та права на незалежну зовнішню та внутрішню політику.

А німецький історик і військовий експерт Зенке Найтцель вважає, що Росія може напасти на Литву вже цієї осені. Він пояснює це зростанням напруженості в регіоні, зокрема через масштабні навчання Росії в Білорусі, які можуть бути прикриттям для реальної агресії.

Найтцель також зазначає, що ослаблення підтримки НАТО, зокрема з боку США, може знизити ефективність статті 5 Північноатлантичного договору, що гарантує колективну оборону.

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