Приціл важить близько 1,1 кг і вже випробуваний у бойових умовах партнерами по НАТО.

Під час бойових навчань у Німеччині армія США вперше продемонструвала використання прицілу SMASH 2000L зі штучним інтелектом, який встановлюється на стандартні гвинтівки M4A1 і дозволяє точно знищувати ворожі безпілотники, передає Fox News.

Пристрій від ізраїльської компанії Smart Shooter Ltd. самостійно відстежує ціль, аналізує рух та вогневу ситуацію і активує спуск лише тоді, коли влучання гарантоване.

"Це технологічний прорив для піхоти", — зазначають в армії США. Один солдат тепер може ефективно збивати дрони, не чекаючи допомоги з повітря чи ППО.

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Контракт на постачання SMASH на суму $13 мільйонів підписано у травні, в межах американської програми Transformation In Contact (TIC 2.0), спрямованої на швидке впровадження нових бойових технологій. Приціл важить близько 1,1 кг і вже випробуваний у бойових умовах партнерами по НАТО.

Дронова війна розвивається

Як повідомляв УНІАН, дрони стали головною зброєю сучасного поля бою, а нещодавня спецоперація "Павутина" — символом їх еволюції в Україні. FPV-дрони, дрони-камікадзе, розвідники й морські безпілотники — ці технології кардинально змінюють тактику бою, замінюючи дорогі системи дешевими, мобільними рішеннями.

Операція, відома під кодовою назвою "Павутина", стала технологічним і тактичним проривом. Вона не лише завдала тактичної поразки російським збройним силам, а й змусила військових експертів усього світу переглянути уявлення про вразливість військової інфраструктури.

Іронічно, але саме США, країна з одними з найпотужніших технологій для протиракетної оборони, виявляється надзвичайно вразливою перед дешевими й мобільними дронами. Попри мільярдні інвестиції у засоби знищення БПЛА, ефективного захисту наразі не існує.

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