За словами президента, це сталося у вихідні, що минули.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що США вбили лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі в Афганістані.

Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося на сайті Білого Дому.

За словами президента, це сталося у вихідні, що минули.

"Правосуддя перемогло і цього лідера терористів більше немає", - сказав він.

Байден розповів, що на початку цього року розвідка виявила сім’ю аль-Завахірі в Кабулі, та підкреслив, що ніхто з цивільних або членів сім’ї терориста не був убитий. Як відомо, аль-Завахірі допомагав координувати атаки в США 11 вересня 2001 року, в результаті яких загинули тисячі людей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ з посиланням на власні джерела заявляли про операцію ЦРУ. Спецслужби здійснили атаку з безпілотника з використанням двох ракет Hellfire у Кабулі та вбили аль-Завахірі.

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