Раніше в Білому домі повідомили про"успішну контртерористичну операцію".

США ліквідували лідера "Аль-Каїди". За даними інсайдера, 71-річного Аймана аль-Завахірі вбили ударом безпілотника.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, операція з ліквідації лідера "Аль-Каїди" проходила в Афганістані. 71-річний аль-Завахірі нібито загинув після атаки, яка була здійснена за допомогою безпілотника.

"У вихідні Сполучені Штати провели контртерористичну операцію проти важливої мети "Аль-Каїди" в Афганістані. Операція пройшла успішно, жертв серед цивільного населення не було", — розповів CNN високопоставлений представник адміністрації.

Раніше в Білому домі повідомляли про те, що США провели "успішну контртерористичну операцію". Подробиці операції там пообіцяли розкрити трохи пізніше. О 02:30 (за Києвом) президент США Джо Байден повинен виступити із заявою.

Хто такий Айман аль-Завахірі

71-річний Айман аль-Завахірі - міжнародний терорист, радикальний ісламіст, з 2011 року він також був лідером радикального ісламістського терористичного угруповання "Аль-Каїда".

У 1981 році його заарештували за підозрою в причетності до вбивства президента Анвара Садата. Аль-Завахірі пред'явили звинувачення в зберіганні вогнепальної зброї. Він відсидів три роки, а потім відправився в Афганістан в якості моджахеда. Після цього терорист очолив групу з приблизно тисячі "єгипетських афганців", що влилися в ядро "Аль-Каїди". У Єгипті аль-Завахірі заочно засуджено до смертної кари. У 2011 році після смерті лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена він очолив терористичну організацію.

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