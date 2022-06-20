Президент США також назвав "дуже ймовірним", що Україна стане членом Європейського Союзу.

Президент США Джо Байден навряд чи відвідає Україну в рамках своєї поїздки до Європи наприкінці червня.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи перед журналістами, пише CNN.

"Це залежить від обставин", - сказав Байден, коли його запитали, чи планує він приїхати до України. Президент США додав, що він не хоче "створювати додаткові труднощі для українців".

Він зазначив, що в рамках своєї поїздки до Німеччини та Іспанії на саміти G7 і НАТО візит до України "є малоймовірним".

Крім цього президент США назвав "дуже ймовірним", що Україна стане членом Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку та приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джозефом Байденом наголосив на важливості та своєчасності надання Сполученими Штатами додаткового пакету допомоги обсягом 1 мільярд доларів.

Глава держави заявив, що підтримка Сполучених Штатів у сфері безпеки є безпрецедентною.

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