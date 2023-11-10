Вперше з 1946 року Москві вказали на вихід з Міжнародного суду, наголосив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

Представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Водночас було обрано представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США.

"ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії. Уперше в історії ООН її держави-члени відмовилися від Росії у праві приймати рішення від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його. Вітаємо представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї", – написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Своєю чергою постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що це "насправді історична подія – вперше з 1946 року Москві вказали на вихід з Міжнародного суду ООН".

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"Та ще як! В Радбезі РФ не спромоглася набрати більше 5-6 голосів в усіх 5 турах. Це при тому, що її затятий опонент США набрав 12-14. Не менш провальним був і результат в ГА (Генеральна Асамблея ООН, – ред.) – 2 з кінця", – додав він.

При цьому керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання, що світова спільнота й надалі відповідно реагуватиме на дії країни-терориста.

"Представника Росії уперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН. Світова спільнота цінує принципи права та справедливості. Сподіваюсь, що це стане тенденцією. Агресорам та терористам не місце серед цивілізованих країн", – написав Єрмак.

Росія в ООН

Як повідомляв УНІАН, заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд заявив, що Росія становить глобальну загрозу для миру та безпеки. Він наголосив, що агресивні війни ніколи не мають ставати інструментом для перекроювання міжнародних кордонів.

Раніше постпред України в ООН Кислиця порівняв путінський режим з раком, який поширює метастази по всьому світу. За його словами, світ не може бути сильним і здоровим, коли ці "ракові" клітини продовжують поширюватися з бункера (Путіна) і формувати нові пухлини по всьому світу, і в Радбезі. При цьому Кислиця вказав, що режим Путіна "слід видалити до того, як він пошириться далі".

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