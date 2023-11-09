Заступник постійного представнкиа США в ООН наголосив, що агресивні війни ніколи не мають ставати інструментом для перекроювання міжнародних кордонів.

Намагання Росії повернути своє імперське минуле силою становить пряму загрозу для суверенітету кожної країни світу. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд.

"Росія цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру України, руйнуючи системи, що постачають світло та тепло населенню в найтемніший час року. (...) Нахабні спроби Росії перекроїти кордони силою у її марних спробах повернутися до свого імперського минулого ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність кожної країни", – наголосив Вуд під час засідання Радбезу ООН.

Він зауважив, що російське бряцання ядерною зброєю є безвідповідальними діями Кремля, що "чітко демонструють загрозу, яку Росія становить для міжнародного миру та безпеки".

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Вуд наголосив, що агресивні війни ніколи не мають ставати інструментом для перекроювання міжнародних кордонів. Він також додав, що тільки на Росії лежить відповідальність за продовження війни проти України та загибелі людей.

"Ми знову закликаємо РФ припинити агресивну війну та порушення Статуту ООН і негайно вивести свої війська", – резюмував представник США.

Війна РФ проти України: важливі новини

Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США вже витратили 96% коштів, які були виділені на всі напрямки підтримки України з початку війни, включно з поставками озброєння. За його словами, було виділено понад 60 мільярдів доларів.

Тим часом секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має "шалені успіхи" на Кримському напрямку. Він наголосив, що те, що стосується знищення ворожих активів на території Криму та знищення Чорноморського флоту РФ – це величезні здобутки України.

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