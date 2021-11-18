Глава британського уряду висловився про захист нашої країни від РФ.

Для влади Російської Федерації було б помилково вважати, що завдяки військовому авантюризму щодо України щось можна виграти.

Така позиція була б "трагічною помилкою" з боку Кремля, сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час спілкування з парламентарями країни, повідомляє The Guardian.

За його даними, у чиновника запитали, що Британії ще потрібно зробити, щоб захистити від РФ Польщу та українську державу.

Джонсон, відповідаючи на питання, підкреслив, що ситуації із захистом цих країн різні, оскільки Польща є членом НАТО, а Україна не входить до складу Альянсу.

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"Я думаю, що було б трагічною, трагічною помилкою з боку Кремля вважати, що військовим авантюризмом можна щось виграти", – заявив чиновник.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йшлося про збільшення кількості військ РФ поблизу українського кордону.

Маневри російських військ викликали серйозну стурбованість в ЄС та в США.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російська влада зосередила біля кордонів нашої країни й на захоплених територіях угруповання військ чисельністю 90 тисяч осіб.

Ситуація на польському кордоні дуже неспокійна через Білорусь. Білоруська сторона не перешкоджає і частково сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію.

Мінськ таким способом відреагував на те, що Захід посилив санкції проти білоруської держави. В ЄС дії Мінська назвали "гібридною атакою".

Автор: Екатерина Присяжнюк