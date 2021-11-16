Джонсон попереджає, що Захід має обрати між російським газом та підтримкою України.

ЄС належить зробити вибір між російським газом і суверенітетом у регіоні. Великобританії підтримує Україну тому, що прихильна демократії і свободі.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, пише The Guardian.

Джонсон застеріг Європу від зростання залежності від російського газу, виступаючи з промовою на банкеті, організованому лордом-мером лондонського Сіті. У зверненні до європейських країн, що залежать від російського газу, прем'єр-міністр припустив, що, на його думку, глава РФ Володимир Путін може серйозно поставитися до обмеження постачань трубопроводами, які проходять через Східну Європу, якщо Захід заявить про свій намір захищати Україну.

"Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що вибір незабаром постане між тим, підсісти ще більше на російські вуглеводні, які йдуть через гігантські нові трубопроводи, або заступитися за Україну і виступити на захист справи миру і стабільності, якщо ви мені дозволите так висловитися", - сказав Джонсон.

Разом з тим він підкреслив, що основний акцент Лондон має намір робити на взаємодії з тими державами, які поділяють його цінності. Подібний підхід він пояснив "зобов'язанням в області демократії і свободи", яке лежить на Великобританії.

При цьому Джонсон виступив проти ізоляції РФ.

У суботу глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс висловилася ще більш конкретно, закликавши країни в Європі виступати єдиним фронтом в протидії спорудженню газопроводу "Північний потік-2". Говорячи про газопровід, вона виступила з твердженням, що посилення залежності від російського газу загрожує підірвати європейську безпеку.

Раніше, як писав УНІАН, Британія заявила про готовність перекинути спецпідрозділи в Україну через загрозу вторгнення РФ.

Що треба знати про "Північний потік-2" – довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2". Його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко