Цього тижня Україна здійснить проплату на додаткову закупівлю самохідних артилерійських установок "Цезар".

Франція має намір збільшити постачання боєприпасів для Збройних сил України у 2024 році.

Міністерство оборони України в Telegram повідомило, що делегації обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

Під час зустрічі було озвучено запевнення, що Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в 2024 році.

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"Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", — зазначив Жан-Франсуа Док, інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України під час зустрічі української та французької делегацій у Києві.

З українського боку в події взяли участь заступники міністра оборони України – Дмитро Кліменков та генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Цього тижня ми вже отримали кошти і здійснимо проплату на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", – наголосив Гаврилюк.

Також сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.

Зброя для України - останні новини

14 листопада 2023 року високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що до березня країни-члени Євросоюзу можуть не встигнути надати Україні мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм. Наразі країнам-членам ЄС вже вдалося доставити до України понад 300 тис снарядів з обіцяного 1 мільйона.

29 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени Європейського Союзу переоцінили технічні можливості з виготовлення снарядів, але 1 мільйон боєприпасів для України буде доставлено. Водночас, питання полягає тільки в графіку доставки.

У квітні 2022 року стало відомо, що Збройні Сили України повинні отримати від Франції 155-мм самохідні артилерійські установки типу Caesar.

24 травня 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські бійці на передовій вже застосовують французькі самохідні гаубиці Caesar.

Україна вже отримала декілька партій гаубиць Caesar не лише з Франції, а й з Данії. Зокрема, у лютому 2023 року стало відомо, що Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar.

Довідка УНІАН. CAESAR ("Цезар") - французька 155-мм самохідна артилерійська установка (САУ), призначена для знищення живої сили, а також артилерійських батарей. для забезпечення проходів на мінних полях і польових загородженнях.

Артилерійською частиною установки є гаубиця калібром 155-мм і довжиною ствола у 52 калібра.

Інші особливості САУ CAESAR:

може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО з касетними включно;

максимальна відстань вогню - 42 км;

боєкомплект - 18 снарядів;

робить шість пострілів на хвилину.

Також відомо, що гаубиця використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.

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