Також Україна зацікавлена напряму закуповувати озброєння у французьких виробників.

Міністр оборони України Рустем Умєров закликає французькі компанії спільно виробляти зброю в Україні. Про це очільник оборонного відомства повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками зустрічі із делегацією сенаторів парламенту Франції, які відвідали Україну.

"Закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні",– відзначив Умєров.

Міністр оборони підкреслив, що "Україна готова закуповувати озброєння у французьких виробників напряму".

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Також Умєров вдячний народу Франції за усю підтримку, що була надана Україні.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, Франція має намір збільшити постачання боєприпасів для Збройних сил України у 2024 році.

Раніше Україна робила проплату на додаткову закупівлю самохідних артилерійських установок "Цезар".

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