Рютте заявив, що дуже важливо, щоб не було "подвійного блоку" проти України.

Лідери ЄС мають підтримати Україну значним військовим фінансуванням на цьому тижні, щоб уникнути "подвійного блоку" підтримки Києва по обидва боки Атлантики, попередив у понеділок прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Враховуючи проблеми в Сполучених Штатах, де блокуються нові гроші, дуже важливо, щоб у нас не було подвійного блоку проти України", - сказав Рютте в школі Херті в Берліні, пише Politico.

"Нам потрібно домовитися по грошовій частині, тому що це вкрай важливо для [України] рухатися вперед як держава, а також у військових зусиллях", - додав він.

Відео дня

Проблеми з допомогою для України

Конгрес США зайшов у глухий кут через нове фінансування України, в той час як ЄС ще не прийшов до Угоди про майбутнє Європейського фонду миру (EPF) - грошового фонду, використовуваного для часткового відшкодування державам поставок зброї до Києва.

Лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі в четвер і п'ятницю, щоб обговорити пропозицію про внесення в EPF грошових коштів у розмірі 5 мільярдів євро замість чотирирічного фонду в 20 мільярдів євро, запропонованого на початку цього року. Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує вето, результат переговорів цього тижня все ще незрозумілий.

Послам ЄС не вдалося досягти згоди щодо деталей військової допомоги, а також членства в ЄС та санкцій під час гігантських переговорів за закритими дверима в неділю, що залишає сумніви в тому, що лідери зможуть досягти прориву цього тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: