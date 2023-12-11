Лідери ЄС мають підтримати Україну значним військовим фінансуванням на цьому тижні, щоб уникнути "подвійного блоку" підтримки Києва по обидва боки Атлантики, попередив у понеділок прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
"Враховуючи проблеми в Сполучених Штатах, де блокуються нові гроші, дуже важливо, щоб у нас не було подвійного блоку проти України", - сказав Рютте в школі Херті в Берліні, пише Politico.
"Нам потрібно домовитися по грошовій частині, тому що це вкрай важливо для [України] рухатися вперед як держава, а також у військових зусиллях", - додав він.
Проблеми з допомогою для України
Конгрес США зайшов у глухий кут через нове фінансування України, в той час як ЄС ще не прийшов до Угоди про майбутнє Європейського фонду миру (EPF) - грошового фонду, використовуваного для часткового відшкодування державам поставок зброї до Києва.
Лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі в четвер і п'ятницю, щоб обговорити пропозицію про внесення в EPF грошових коштів у розмірі 5 мільярдів євро замість чотирирічного фонду в 20 мільярдів євро, запропонованого на початку цього року. Але оскільки Німеччина переживає бюджетну кризу, а Угорщина погрожує вето, результат переговорів цього тижня все ще незрозумілий.
Послам ЄС не вдалося досягти згоди щодо деталей військової допомоги, а також членства в ЄС та санкцій під час гігантських переговорів за закритими дверима в неділю, що залишає сумніви в тому, що лідери зможуть досягти прориву цього тижня.