Педро Маркес зазначив, що Орбан не може шантажувати інші країни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може "шантажувати" інші країни-члени Європейського Союзу, погрожуючи заблокувати переговори про членство України.

"Для ЄС настав момент, коли потрібно щось змінювати. Це тривожний сигнал для лідерів, що ми не можемо і далі дозволяти шантажувати себе якимось авторитарним лідером", - цитує заступника голови групи соціалістів і демократів в Європейському парламенті Педро Маркеса видання The Guardian.

Він заявив, що ЄС не може поставити себе в ситуацію, коли в Україні побачать, що Європа не здатна допомогти.

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"З моєї точки зору, також неприпустимо, щоб у когось склалося враження, що в кінці наступного тижня Орбан домігся свого і отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на дозвіл ЄС продовжувати надавати допомогу Україні. Просто ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно", - підкреслив Маркес.

Він вважає, що ЄС також необхідно відмовитися від правила, згідно з яким рішення про розширення повинні прийматися одноголосно.

"Коли ви вступаєте в ЄС, це означає, що ви демократична країна. Думаю, ми не припускали, що демократія може бути зіпсована зсередини", - підсумував політик.

Угорщина шантажує ЄС - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан категорично проти переговорів про вступ України до ЄС. Політик всіляко викручується, щоб отримати побільше грошей від Брюсселя. Шантаж Будпешта поставив під питання подальше членство в ЄС.

Орбан написав президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю лист, в якому зажадав перегляду політики ЄС щодо України і пригрозив заблокувати виплату допомоги Києву в розмірі 50 мільярдів євро.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив угорського прем'єра в Париж, щоб намагатися знайти компроміс щодо переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу

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