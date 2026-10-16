Нідерланди незадоволені кількістю країн, які дають гроші для України

Країна зацікавлена у тому, щоб Україна могла краще захищатися від російських атак.

Прем’єр-міністр Роб Єттен наголосив, що фінанси на посилення підтримки України надає недостатня кількість країн. Однак деякі незабаром мають забезпечити кращу воєнну підтримку, у тому числі для зміцнення протиповітряних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єттен сказав журналістам перед початком другого дня засідання Європейської Ради у Брюсселі. Зокрема, у нього запитали, чи інші країни відреагували на його заклик робити більший внесок на підтримку України.

"Я досі незадоволений тою кількістю країн, які насправді готові відкрити свої гаманці для посилення фінансової підтримки України. Однак є низка країн, які незабаром забезпечать більше військової підтримки, і це дуже важливо для захисту українського повітряного простору", - зазначив Єттен.

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За його словами, Нідерланди є одним із найбільших донорів України і тою країною, яка на міжнародному рівні дуже активна в пошуку і зібрання систем озброєнь фактично звідусіль, аби Україна могла краще захищатися від російських атак. Нідерланди також вивчають шляхи ефективнішого використання європейської позики, аби ці кошти приносили реальний результат для України.

Водночас, як зазначив Єттен, сьогодні треба обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським, як впоратися з дуже складною дипломатичною ситуацією, що виникла у відносинах зі Сполученими Штатами.

При цьому, відповідаючи на питання, чи було розумно з боку Зеленського йти на таке напруження у відносинах із президентом США Дональдом Трампом, Єттен сказав, що завжди треба шукати спосіб, аби чітко донести, коли щось є неприйнятним, але водночас треба підтримувати діалог.

Витрати на підтримку України

Як повідомляв УНІАН, російська агресія проти України призводить до усе більших витрат на підтримку Києва, і в Європейському Союзі усвідомлюють, що поточного рівня підтримки українцям не вистачить.

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