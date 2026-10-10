Україні не вистачає допомоги від ЄС через ескалацію війни, - Euronews

В ЄС чомусь розраховували, що війна закінчиться вже цього року.

Російська агресія проти України потребує усе більших витрат на підтримку Києва, і в Європейському Союзі усвідомлюють, що поточного рівня підтримки українцям не вистачить. Як пише Euronews, війна руйнує українську економіку, що збільшує фінансові потреби Києва.

Останніми днями Росія завдавала ударів по залізницях, мостах, енергетичних об'єктах, лікарнях, школах і промислових підприємствах. Масовані атаки дронами та ракетами призводять до загибелі цивільних і порушують роботу бізнесу. У четвер російські удари залишили Київ без електроенергії, посиливши побоювання щодо майбутньої зими.

"Ця війна триватиме довше, ніж ми думали", – заявив виданню європейський дипломат на умовах анонімності. За його словами, у ЄС розуміють, що потреба України в допомозі залишатиметься високою, однак механізм подальшого фінансування ще не визначений.

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Ситуацію ускладнює погіршення економічного становища України. Російська блокада Чорного моря обмежує експорт зерна, позбавляючи державу важливих доходів. Міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що бюджет на 2027 рік стане найскладнішим від початку повномасштабного вторгнення. За його оцінкою, для покриття потреб країні бракує $78 млрд.

Водночас чинна європейська програма передбачає кредит на €90 млрд, який має покрити приблизно дві третини потреб України у 2026–2027 роках. Як зазначає Euronews, цей кредит розробляли з розрахунком, що війна завершиться цього року, однак російська ескалація робить такий сценарій дедалі менш імовірним.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс визнав, що фінансові перспективи на наступний рік є складнішими, а масштаб дефіциту ще уточнюють.

"Очевидно, що ми стикаємося зі значним дефіцитом фінансування. Точний розмір цієї нестачі ще визначається", – сказав він.

Серед можливих рішень розглядають використання заморожених російських активів, нові спільні запозичення ЄС та збільшення двосторонньої допомоги. Проте Бельгія, Франція та Італія не демонструють готовності підтримати варіант із російськими активами, а нові запозичення ускладнюються зростанням вартості боргу.

Тому Брюссель закликає Велику Британію, Канаду та Японію збільшити внесок у підтримку України. За словами Домбровскіса, ЄС має намір забезпечувати необхідне фінансування стільки, скільки буде потрібно, хоча конкретний механізм подальшої допомоги поки не визначений.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, адміністрація Дональда Трампа під час переговорів запропонувала Москві значні економічні стимули – від розблокування заморожених активів до дозволу на продаж закордонних активів "Лукойлу" та зняття обмежень на експорт білоруських добрив. Київ не дав категоричної відмови, але наполягав на запобіжниках – компенсації чи додаткових гарантіях військової допомоги.

Також ми писали, що Трамп звинуватив Зеленського у небажанні закінчувати війну і закликав до зміни влади в Україні. Заява пролунала після того, як Зеленський розкритикував зняття американських санкцій з російського експорту дизельного пального.

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