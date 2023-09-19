Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

Україна може ухвалити рішення про заборону імпорту певних категорій товарів із Польщі та Угорщини. На такий крок Київ піде у випадку, якщо Варшава та Будапешт не скасують односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Одночасно, за його словами, уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій.

"Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до 5 держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", - йдеться у повідомленні у Telegram.

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Водночас, як зазначив Шмигаль, Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі.

"Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн. Росія щодня атакує наші порти, нищить інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мінує поля. Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу. Ми ще раз закликаємо наших сусідів відмовитися від шкідливих та неправомірних обмежень, від політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі", - наголосив очільник уряду.

Заброна українського зерна - останні новини

15 вересня Словаччина, Польща та Угорщина оголосили, що продовжать заборона на імпорт українського зерна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цивілізовану відповідь" сусідам, які проти експорту українського зерна.

17 вересня 2023 року ЄС закликав Польщу, Угорщину та Словаччину конструктивно ставитися до українського зерна.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

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