Фуміо Кісіда приїздив до України у березні, імовірно, йому показували Бучу та інші місця російських злочинів.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів членам Ради безпеки ООН про жахливі почуття, які пережив під час свого візиту до охопленої війною України.

Виступаючи з промовою на засіданні Радбезу, він заявив про "безпрецедентну кризу" міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права. За словами Кісіди, він "ніколи не забуде тих жахливих почуттів", які пережив під час відвідин України.

Кісіда відзначив, що агресія Росії проти України загострила занепокоєння щодо панування беззаконня у всьому світі. Також японський політик підтвердив, що Токіо має "рішучість" у намірі підтримувати Україну.

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"Ми не повинні допустити створення другої чи третьої України", - заявив він, очевидно, натякаючи на розділення Кореї.

Також Кісіда сказав, що "зловживання Росією правом вето" для перешкоджання ухваленню рішень Ради безпеки "не може бути прийнято міжнародним співтовариством".

Візит Кісіди в Україну

Чинний прем'єр Японії Фуміо Кісіда приїздив до України наприкінці березня поточного року. Як і у випадку з іншими візитами закордонних державних лідерів, цей також тримався у секреті до моменту прибуття в Україну.

Подробиці програми візиту особливо не розголошувалися. Відомо, що японський прем'єр зустрічався з Володимиром Зеленским та віддав шану пам'яті загиблим захисникам України. Зазвичай іноземні лідери, які приїздять до Києва, також відвідують Бучу або інші міста і села навколо столиці, що постраждали під час російського вторгнення. Чи було так у випадку з Кісідою - не повідомлялося.

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