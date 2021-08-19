Болсонару блокував користувачів переважно за критику рішень уряду.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару блокує у соцмережах громадян, які критикують дії уряду.

Про це заявили правозахисники з Human Rights Watch, цитує Reuters.

Правозахисники виявили 176 заблокованих бразильським главою акаунтів, в тому числі акаунтів журналістів, парламентарів та блогерів з понад мільйонами підписників.

В організації підкреслили, що соціальні мережі залишаються важливим засобом суспільної комунікації та допомогли у 2018 році перемогти Болсонару на президентських виборах.

Читайте такожТуреччина готова співпрацювати з талібами - ЕрдоганНа профіль Болсонару у Twitter підписані 6,9 мільйона акаунтів, у Facebook – 14,2 мільйона, а в Instagram – 18,6 мільйона.

На своїх сторінках президент публікує офіційні заяви, коментує дипломатію й звинувачує своїх недругів.

Заблоковані користувачі не можуть коментувати його пости, брати участь у публічних дискусіях, що позбавляє журналістів можливості напряму цікавитися у Болсонару його діями.

Понад 400 людей підтвердили в опитуванні правозахисників, що були забанені президентом Бразилії у мережі. Найбільше таких профілів – у Twitter.

Болсонару блокував користувачів переважно за критику рішень уряду.

Президент Бразилії і раніше потрапляв у скандали, пов’язані з веденням сторінок у соціальних мережах. Так, у липні модератори YouTube видалили з його каналу ролик з фейками про коронавірус.

Автор: Яна Ставська