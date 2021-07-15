Напередодні він 14 разів за хвилину гикнув у прямому ефірі.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували після десятиденного нападу хронічної гикавки. Медики попередньо діагностували кишкову непрохідність.

Про це пише AJ.

Під час останньої президентської прямої трансляції Болсонару гикнув близько 14 разів за одну хвилину, зауважує The Washington Post.

66-річний глава Бразилії скаржився на гикавку після операції на зубному імплантаті. Зараз Болсонару перебуває в лікарні Сан-Паулу під охороною.

Читайте такожПрезидент Бразилії каже, що вакцина від COVID-19 перетворює людей у крокодилів (відео)Через термінову операцію всі заплановані зустрічі Болсонару скасували на найближчі 48 годин.

Син президента додав, що батька перевели у відділення інтенсивної терапії й інтубували, щоб він не вдихав рідину зі шлунку.

Медики з’ясовують причину появи гикавки.

Це сталося в період, коли Сенат розслідує ефективність дій уряду щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Самого главу Бразилії звинувачують у неадекватній реакції на епідемію, через що його рейтинг помітно знизився.

Невдовзі після новин про переведення Болсонару в Сан-Паулу на сторінках президента у соцмережах з’явилось його фото у лікарській палаті. На світлинах Болсонару усміхається з закритими очима, обвішаний датчиками й трубками.

Здоров’я Болсонару постраждало після нападу під час передвиборчої кампанії у 2018 році – чоловіку порізали кишечник. Депутати з оточення глави держави вважають, що саме цей інцидент і став причиною нової госпіталізації Болсонару.

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Автор: Яна Ставська