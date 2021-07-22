Торік ролики з Болсонару видалили у Twitter та Facebook.

YouTube видалив з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару відео за поширення дезінформації про спалах коронавірусу.

Про це пише The Guardian.

Рішення ухвалили "після ретельної перевірки" та без врахування посади чи політичної ідеології Болсонару.

Бразильського главу критикували через те, що він виступив проти самоізоляції, рекламував недоведені методи лікування, сіяв сумніви про вакцини й уникав носіння захисних масок.

Читайте такожПрезидент Бразилії не вдягнув маску і поплатився за це"Наші правила не дозволяють поширювати контент, що гідроксихлорохін чи івермектин ефективні у лікуванні чи профілактиці коронавірусу, що є ліки від хвороби чи що маски не зупиняють поширення вірусу", – йдеться у заяві платформи.

Торік ролики з Болсонару видалили адміністрації Twitter та Facebook за порушення правил користування після гучної заяви щодо COVID-19, яка суперечила рекомендаціям світових експертів у сфері системи охорони здоров’я.

У Facebook Болсонару регулярно висловлював свої сумніви щодо серйозності вірусу, дурості обмежень і чудесах неперевірених препаратів.

У самій Бразилії теж незадоволені реакцією Болсонару на пандемію коронавірусу. Громадяни регулярно виходили на антиурядові протести, а Сенат розпочав розслідування щодо дій влади під час COVID-епідемії.

Болсонару критикували за неефективну боротьбу з вірусом, а також його скептицизм щодо самої інфекції. Він неодноразово ігнорував заклики експертів носити маску та виступав проти окремих правил карантину.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська