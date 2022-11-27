Очільник Екваторіальної Гвінеї знаходиться при владі вже понад 40 років.

В Екваторіальної Гвінеї 80-річний Теодоро Обіанг Нгема Мбасого нібито переобраний у шостий раз на посаду президента.

Під час президентських виборів, які відбулися 20 листопада, за чинного президента проголосували 95% виборців, стверджує у Twitter віце-президент та його син Теодоро Нгема Обіанг Манге, пише Reuters.

За даними агентства, отримавши перемогу на чергових виборах, президент Екваторіальної Гвінеї закріпив за собою статус найдовговічнішого лідера.

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Варто зазначити, що Теодоро Обіанг Нгема Мбасого прийшов до влади унаслідок державного перевороту - у 1979 році він скинув диктаторський режим свого дядька Франсиско Масіаса Нгеми.

З тих пір на виборах він завжди нібито перемагав з результатом понад 90% голосів, однак у правдивості результатів волевиявлення міжнародні спостерігачі щоразу сумнівалися.

Президенту Екваторіальної Гвінеї приписують шалені багатства і звинувачують у тому, що він мало зробив для боротьби з бідністю, придушує інакомислення, бореться з політичними опонентами незаконними способами.

Звинувачення у бік очільника цієї країни такі ж самі, як і ті, що звучали у бік президента РФ Володимира Путіна. Однак Обіанг знаходиться при владі вже понад 40 років, а Путін керує Росією лише трохи більше ніж 20 років.

Нагадаємо, наприкінці жовтня росЗМІ писали, що російська влада почала готуватися до президентських виборів, які мають відбутися у 2024 році.

Теодоро Обіанг Нгема Мбасого - найцікавіші факти про президента Екваторіальної Гвінеї

Станом на 2003 рік американський журнал Parade розмістив його на шостому місці у десятці найгірших диктаторів сучасності.

Журнал Forbes писав, що станом на 2006 рік статки лідера Екваторіальної Гвінеї оцінювали у 600 млн доларів.

У 2013 році КНДР нагородила його премією імені диктатора Кім Чен Іра.

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