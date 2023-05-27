Вона також розкритикувала уряд Грузії за рішення відновити пряме авіасполучення з Росією.

Влада Грузії повинна ввести обмеження щодо росіян, які прибули в країну за останній рік.

Про це заявила президент Республіки Саломе Зурабішвілі під час виступу на честь Дня Незалежності, передає портал "Новини-Грузія".

"Незалежність, яку ми сьогодні святкуємо, означає захист своїх громадян. Державність означає, що країною керують правила та закони. Це підхід держави, який повинен поширюватися на всіх. Тому незрозуміло, чому не введені ніякі заходи і правові регуляції для масово прибулих до Грузії росіян і щодо їх діяльності, особливо в таких сферах, як охорона здоров'я, освіта або навіть покупка нерухомості і несплата податків", - зазначила Зурабішвілі.

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Вона розкритикувала уряд Грузії за рішення відновити пряме авіасполучення з Росією. Президента вважає, що через "незрозумілу" зовнішню політику республіка все більше відхиляється від курсу на євроінтеграцію і ризикує опинитися в ізоляції.

Відносини між Грузією і РФ - деталі

У травні 2023 року президент Росії Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. У зв'язку з цим вперше з 2019 року запустили прямі авіарейси з РФ до Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевої авіакомпанії Georgian Airways, яка напередодні, 20 травня, виконала рейс з Тбілісі до Москви. Це перший політ після відновлення авіасполучення між Грузією і РФ.