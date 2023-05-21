Вона закликала грузинів наслідувати її приклад.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевої авіакомпанії Georgian Airways, яка напередодні, 20 травня, виконала рейс з Тбілісі до Москви. Це перший політ після відновлення авіасполучення між Грузією і РФ.

Як пише DW, Зурабішвілі заявила, що авіакомпанію цікавить тільки збагачення. За її словами, для досягнення своїх цілей Georgian Airways хоче "скористатися новою реальністю, яка неприйнятна для дуже великої частини нашого населення".

"Я утримаюся від використання борту до тих пір, поки він знаходиться в руках Georgian Airways, щоб не збагачувати компанію", - підкреслила президент на брифінгу і закликала співгромадян наслідувати її приклад.

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Авіасполучення між Грузією і Росією

Як відомо, 4 роки тому авіасполучення між цими країнами було зупинено після низки антиросійських протестів у Грузії.

У січні 2023 року вперше заговорили відновлення авіасполучення. В Україні цей крок різко засудили.

Вже в травні президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

У Грузії погодилися на цю пропозицію і незабаром дозволи на польоти отримали російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська - Georgian Airways. До цього часу дозвіл на виконання польотів отримали вже дві російські авіакомпанії.

У Держдепартаменті США заявляти, що подібна ситуація "викликає зростаючу стурбованість" і попередила влада Грузії Про санкції.

Водночас буквально перший рейс російської авіакомпанії до Грузії викликав масові протести в країні. Спочатку протестувальників почала затримувати поліція, проте незабаром на бік мітингувальник встала і президент зурабішвілі.

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