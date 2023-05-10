Рішення Путіна вступає в силу 15 травня.

Президент Російської Федерації Володимир Путін 10 травня скасував візовий режим для громадян Грузії. Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

Зазначається, що рішення Путіна вступає в силу з 15 травня. Так, громадяни Грузії зможуть в'їжджати в Росію з внутрішнім паспортом, диппаспортом, службовим паспортом, книжкою моряка, а також з грузинським проїзним документом на термін не більше 90 днів.

На цю новину вже відреагували в Асоціації туроператорів РФ. Там заявили, що перші рейси можуть запустити вже в кінці травня. При цьому в російському Мінтрансі вказали, що за маршрутом Москва-Тбілісі буде сім рейсів на тиждень.

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Крім того, МЗС Росії вже скасувало рекомендацію про небажане відвідування росіянами Грузії і заявили, що рішення Путіна "йдуть в руслі підходу про полегшення контактів між жителями двох країн".

У Грузії вже відреагували на рішення Кремля. Президент країни Саломе Зурабішвілі заявила, що подібні кроки Кремля неприйнятні.

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення і скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України і окупує нашу територію!" - написала вона в Twitter.

Візовий режим між РФ і Грузією - що відомо

Російська Федерація ввела візовий режим для Грузії ще в 2000 році. У 2008 році після вторгнення армії РФ Тбілісі розірвало дипломатичні відносини з Москвою. Країни припинили пряме авіасполучення в 2019 році.

19 січня 2023 року грузинські політики заявили про можливе відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою. У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко розкритикував цю ініціативу.

Крім того, в ЄС не виключили введення санкцій щодо Тбілісі на тлі дискусій про авіасполучення з Росією.

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