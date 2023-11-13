Південнокорейський політик попередив про можливі атаки під виглядом ХАМАС.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що Північна Корея причетна до нападу Російської Федерації на Україну. Він закликав посилити оборону для запобігання подальших провокацій з боку КНДР.

Видання Yonhap повідомило, що Юн Сук Йоль на зустрічі з главою Міноборони США Ллойдом Остіном попросив підтримати оборону проти провокацій Пхеньяну. За його словами, так можна буде убезпечити країни.

Південнокорейський політик вказав на необхідність підготуватися до раптових атак, які можуть бути схожі на тактику бойовиків ХАМАС. Крім того, він заявив, що війна між Україною і РФ і конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС мають пряме і непряме відношення до КНДР.

Відео дня

У свою чергу Остін заявив, що президент США Джо Байден прихильний подальшому зміцненню альянсу між країнами.

КНДР передала Росії ракети - що повідомлялося

Представники армії Південної Кореї попередили, що Північна Корея могла поставити РФ ракети для війни проти України. За його словами, це могло бути поставка невизначеної кількості балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних протиповітряних ракет. Крім того, КНДР могла передати Росії гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди.

Вас також можуть зацікавити новини: