Кількість наданого озброєння не встановлена, але раніше стало відомо, що боєприпаси поставлено в кількості 1 мільйона штук.

Північна Корея, ймовірно, поставила Росії ракети кількох типів для її війни проти України. Про це на брифінгу для ЗМІ розповіли представники армії Південної Кореї, пише Associated Press.

За словами південнокорейських військових, вони підозрюють Північну Корею у відправці до Росії невизначеної кількості балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних протиповітряних ракет. Також КНДР, ймовірно, передала Росії гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди.

Як зазначає видання, це відбувається на тлі заяв Пхеньяна про розширення співпраці з Росією та Китаєм, тривалої напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами та внутрішніх труднощів, спричинених пандемією коронавірусу. Про критичні проблеми в економіці КНДР свідчить той факт, що Пхеньян оголосив про намір закрити деякі зі своїх закордонних дипломатичних місій.

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Поставки корейської зброї в Росію

Як писав УНІАН, за даними Південної Кореї, КНДР відправила до Росії понад 1 млн артилерійських боєприпасів. Ці поставки тривають щонайменше від серпня.

Такі великі обсяги поставок роблять КНДР найбільшим постачальником зброї в Росію. Однак питанням залишається те, що Росія дасть Пхеньяну як плату за надані боєприпаси. Як відзначає британська розвідка, імовірно, Росія поєднає фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацюватиме в інших галузях високих технологій, таких як космос.

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