КНДР надає військову техніку Росії для проведення агресії проти України.

США і Південна Корея засудили Північну Корею за надання зброї Росії для її війни на Україні, а головний дипломат адміністрації Байдена заявив, що співпраця між Москвою і Пхеньяном збільшила ризики глобальної безпеки.

Держсекретар Ентоні Блінкен також підтвердив "залізну" прихильність Вашингтона союзництву з Південною Кореєю, коли в четвер він провів переговори з високопоставленими чиновниками, включаючи президента Юн Сок Йоля і міністра закордонних справ Пак Джина, пише Bloomberg.

"Ми спостерігаємо вулицю з двостороннім рухом. Ми бачимо, як КНДР надає військову техніку Росії для проведення агресії проти України, але ми також бачимо, як Росія надає технології і підтримку КНДР для її власних військових програм", - сказав він.

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Передача зброї КНДР Росії

З вересня було відправлено близько 2000 контейнерів з військовою технікою, і поставки також могли включати балістичні ракети малої дальності і переносні зенітні ракети, повідомило окремо агентство Yonhap News з посиланням на високопоставленого південнокорейського військового чиновника, ім'я якого воно не назвало.

За словами Ю Сан Бома, з серпня було здійснено близько 10 поставок зброї з Північної Кореї в Росію, повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї на закритому брифінгу з законодавцями в цьому місяці. Було відправлено понад 1 мільйон снарядів, сказав Ю, який є членом парламентського комітету з розвідки.

Блінкен назвав поведінку, риторику і випробування Північної Кореї дестабілізуючими. Він сказав, що США та їхні партнери працюватимуть над запобіганням будь-яких поставок зброї, які допоможуть Росії у її війні, і розраховують на підтримку, яку Росія надає Північній Кореї.

Блінкен також звернувся за допомогою до Китаю, щоб стримати Північну Корею. Пекін протягом багатьох років був найбільшим благодійником Пхеньяну.

Північна Корея і Росія спростували багатомісячні звинувачення США і Південної Кореї в тому, що Пхеньян постачає зброю Москві. Адміністрація Байдена заявила, що ця зброя не змінить хід війни, але посилить жорстокі напади, які Кремль розв'язав проти свого сусіда.

Північна Корея володіє одними з найбільших запасів боєприпасів і ракет, сумісних з озброєнням радянських часів, яке Росія відправила на передову в Україні. Співпраця між Пхеньяном і Москвою розширилася, оскільки ці дві країни опинилися в глобальній ізоляції.

Лідер Кім Чен Ин отримав обіцянки про допомогу для своєї космічної програми, коли він зустрівся з президентом Володимиром Путіним на саміті в Росії у вересні, включаючи допомогу в створенні супутників і їх запуску на російських ракетах.

Зміцнюючий союз Північної Кореї, Росії та Китаю може посилити ядерний арсенал Пхеньяна, зокрема, за рахунок поставок плутонію і високозбагаченого урану, необхідних для виробництва ядерних бомб. І це викликає ключове занепокоєння на Заході.

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