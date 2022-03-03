Дуда підкреслив, що Польща не збирається брати участь у війні.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не має наміру вступати у війну Росії проти України.

"Хочу дуже ясно підкреслити: Польща не збирається брати участь у війні. Я прошу, щоб подібних побоювань не було і прошу не слухати інформацію про те, що ми десь там готуємося, що хочемо брати участь у війні, що в цей момент відправляємо польських солдатів, або що Польща посилає свою бойову зброю на війну", - сказав Дуда, передає агентство PAP.

За його словами, він вірить у те, що польським солдатам воювати не доведеться.

"Якщо потрібно буде захищати нашу країну, то будемо її захищати, але нічого не вказує на те, що ми можемо піддатися нападу" - заявив польський президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ розв'язала проти України.