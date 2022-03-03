Дуда нагадав про цинічні атаки росіян на українські цивільні об'єкти.

Російські злочини в Україні мають ознаки геноциду, а ті, хто розв'язав війну, мають бути покарані в міжнародних трибуналах.

Про це заявив у відеозверненні президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ.

"Київ, як і вся Україна, стали для вільного світу символом захисту наших спільних цінностей, свободи, суверенності та демократії. Вже тиждень Україна чинить опір окупантам, платячи за це найвищу ціну. Атаки відбуваються на житлові будинки, школи та лікарні, численні атаки з боку російських військ мають ознаки геноциду. Я вірю, що вони не залишаються без покарання, а їх винуватці понесуть за це відповідальність в міжнародних трибуналах", - заявив Дуда.

Він нагадав, що Захід вже підтримав санкції проти агресора, які ініціювала Польща.

"Ми є адвокатом України у її намаганнях стати членом ЄС", - констатував Дуда.

Польський лідер також повідомив, що його країна вже прийняла понад 500 тисяч біженців з України.

Нагадаємо, раніше президент Польщі виступив за прискорений шлях вступу України до ЄС.

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