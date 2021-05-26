Дуда закликав світ рішуче реагувати на дії РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ рішуче відреагувати на агресивну політику Росії.

Як повідомляє "Польське радіо", про це він заявив під час відвідування Грузії, де побував на лінії розмежування з окупованою Росією Південною Осетією. Він також нагадав про окупацію Росією Придністров'я, Криму та частини Донбасу.

"Треба собі чітко сказати: Росія не є нормальною державою, яка нормально поводиться. Це держава-агресор; це видно в таких місцях, як тут. Тому необхідними є рішучі дії з боку світового співтовариства", - сказав президент Польщі.

При цьому він додав, що дотримання міжнародного права можна вимагати лише за допомогою жорстких дипломатичних дій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Німеччині допустили причетність Росії до інциденту з літаком Ryanair.

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Автор: Юрій Годован