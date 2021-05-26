Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ рішуче відреагувати на агресивну політику Росії.
Як повідомляє "Польське радіо", про це він заявив під час відвідування Грузії, де побував на лінії розмежування з окупованою Росією Південною Осетією. Він також нагадав про окупацію Росією Придністров'я, Криму та частини Донбасу.
"Треба собі чітко сказати: Росія не є нормальною державою, яка нормально поводиться. Це держава-агресор; це видно в таких місцях, як тут. Тому необхідними є рішучі дії з боку світового співтовариства", - сказав президент Польщі.
При цьому він додав, що дотримання міжнародного права можна вимагати лише за допомогою жорстких дипломатичних дій.
Як повідомляв УНІАН, раніше Німеччині допустили причетність Росії до інциденту з літаком Ryanair.
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