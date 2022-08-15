Дуда схилив коліно перед пам'ятником борцям за волю України.

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять солдатів Української Народної Республіки, які разом із солдатами Війська Польського воювали проти більшовиків.

Про це повідомляє канцелярія президента в соціальній мережі Facebook.

Щороку напередодні Дня Війська Польського на кладовищі у Варшаві проводиться відозва в пам'ять про солдатів, загиблих в польсько-більшовицьких боях в 1920 році.

14 серпня Дуда вшанував пам'ять польських воїнів, а потім на православному кладовищі вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки, які захищали свободу України та Польщі в 1918-1920 роках.

На опублікованому відео можна побачити, що польський президент схилив коліно перед пам'ятником борцям за волю України.

Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що Росія повинна програти у війні проти України.

Також він під час виступу перед народом заявив, що Україна і Польща можуть створити силу, здатну відбивати будь-яку небезпеку.

"На десятиліття, а може бути, дай Бог, на століття братська для Польщі держава, і як, сподіваюся, пророчо сказав Володимир Зеленський, між нашими країнами – Польщею і Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде!" - заявив Дуда.

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