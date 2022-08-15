Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять солдатів Української Народної Республіки, які разом із солдатами Війська Польського воювали проти більшовиків.
Про це повідомляє канцелярія президента в соціальній мережі Facebook.
Щороку напередодні Дня Війська Польського на кладовищі у Варшаві проводиться відозва в пам'ять про солдатів, загиблих в польсько-більшовицьких боях в 1920 році.
14 серпня Дуда вшанував пам'ять польських воїнів, а потім на православному кладовищі вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки, які захищали свободу України та Польщі в 1918-1920 роках.
На опублікованому відео можна побачити, що польський президент схилив коліно перед пам'ятником борцям за волю України.
Нагадаємо, раніше Дуда заявив, що Росія повинна програти у війні проти України.
Також він під час виступу перед народом заявив, що Україна і Польща можуть створити силу, здатну відбивати будь-яку небезпеку.
"На десятиліття, а може бути, дай Бог, на століття братська для Польщі держава, і як, сподіваюся, пророчо сказав Володимир Зеленський, між нашими країнами – Польщею і Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде!" - заявив Дуда.