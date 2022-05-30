Дуда вважає, що Польща "просто зобов'язана" зробити це.

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що країна готова стати гарантом безпеки України.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Володимир Зеленський запитував мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому", — сказав Дуда.

Як писав УНІАН, Дуда також заявив, що Польща вкладає великі гроші в посилення своєї армії. За його словами, польська армія стане достатньо потужною, щоб росіяни "боялися напасти".

Гарантії безпеки для України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову системі гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Втім, згодом Росія перестала розглядатися як гарант. За словами президента Володимира Зеленського, погляд на це питання змінили, зокрема, події в Бучі.

Президент України Володимир Зеленський зазначав: "Ми дуже серйозно ставимося до того майбутнього документа. І дуже виважено ставимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. У будь-якому випадку і в будь-якій агресії. А все може бути в майбутньому".

Глава делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднаються одними з останніх.

На початку травня голова ОПУ Андрій Єрмак зазначав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки", в якому взяв участь Зеленський. На саміті він запропонував країнам G7 стати гарантами безпеки України.

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