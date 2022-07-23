Президент Польщі відзначив мужність українських солдатів, які успішно протистоять переважаючим за кількістю російським окупантам.

Росія повинна програти у війні проти України, а наша країна має стати частиною вільного світу.

Про заявив президент Польщі Анджей Дуда в ході саміту перших леді і джентльменів.

"Я дуже сподіваюся, що Україна дуже скоро звільниться, дуже скоро відновиться й перетвориться в найчарівнішу й сучасну країну в світі. Головне, щоб росіяни тепер програли з військової та інших точок зору, а Україна стала частиною вільного світу", - сказав він.

Дуда також відзначив мужність українських солдатів, які успішно протистоять переважаючим за кількістю російським окупантам.

"Ми все одно продовжимо надавати допомогу українцям, найважливіше для нас завдання", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

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