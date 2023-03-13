Зазначається, що це буде найбільший оборонний бюджет США у мирний час.

Президент США Джо Байден запросив на національну оборону в мирний час рекордну суму розмірі 886 мільярдів доларів. Ця сума обумовлена війною в Україні та загрозою з боку Китай.

"Запит Байдена виділити 842 мільярди доларів для Пентагону з додатковими 44 мільярдами доларів, призначеними для програм, пов'язаних з обороною, у Федеральному бюро розслідувань, Міністерстві енергетики та інших агентствах, в результаті чого бюджет національної безпеки досягає 886 мільярдів доларів в порівнянні з 858 мільярдами доларів, прийнятими в минулому році", - пише видання Reuters.

На тлі вторгнення Росії в Україну і загрози з боку Китаю Конгрес дав зрозуміти, що збільшить витрати на оборону понад запит Байдена протягом багатомісячного бюджетного процесу.

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Відзначається, що цей бюджет буде першим, на який будуть закуповуватися ракети та інші боєприпаси за багаторічними контрактами, що є звичайною справою для літаків і кораблів. Пентагон сигналізував про постійний попит у провідних виробників боєприпасів, як Raytheon Technologies Corp, Lockheed Martin Corp і Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Також гроші підуть на підвищення заробітної плати військовослужбовців на 5,2%, а також на дослідження і розробки озброєння через війну в Україні, яка підстьобує збільшення військових витрат.

Оборонний бюджет США 2024 - що відомо

Журналісти Bloomberg повідомили, що президент США Джо Байден планував запропонувати один з найбільших оборонних бюджетів у мирний період, загальна сума якого повинна була перевищити 835 мільярдів доларів.

У бюджеті повинні були передбачити 170 мільярдів доларів на закупівлю зброї і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки.

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