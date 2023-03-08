Загальна сума бюджету Пентагону перевищить 835 мільярдів доларів і передбачає закупівлю F-35.

Президент США Джо Байден може вже завтра, 9 березня, запропонувати один з найбільших оборонних бюджетів у мирний період. Очікується, що загальна сума перевищить 835 мільярдів доларів.

За інформацією видання Bloomberg, бюджет Пентагону на 2024 рік перевищить 816 мільярдів доларів, які Конгрес виділив у поточному фінансовому році. Відзначається, що незважаючи на військову допомогу Україні, бюджет Міноборони США формується виходячи з ситуації з Китаєм, як головного можливого противника. Так, передбачено 170 мільярдів доларів на закупівлю зброї і 145 мільярдів доларів на дослідження і розробки.

Колишній аналітик управління бюджету Марк Канчіан повідомив, що майбутній запит Пентагону щодо модернізації озброєнь "відображає бюджет, який все ще зосереджений переважно на розробці зброї для майбутніх воєн, а не на закупівлі зброї для воєн в найближчій перспективі". За його словами, запит на дослідження і розробки найвищий, а обсяг закупівель буде найвищим з часів воєн в Іраку і Афганістані.

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Повідомляється, що Пентагон планує запросити 83 одиниці F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, на що необхідно 13,5 мільярда доларів.

Оборонний бюджет США 2023 - що відомо

23 грудня 2022 року стало відомо, що президент США Джо Байден підписав проект оборонного бюджету на 2023 рік загальною сумою 858 мільярдів доларів.

Зазначається, що на стримування агресії РФ у Європі виділили 6 мільярдів доларів, а на додаткову допомогу Україні 800 мільйонів доларів.

Крім того, документ передбачає фінансування закупівель зброї, кораблів і літаків. Також закладено зниження залежності від поставок російських енергоносіїв.

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