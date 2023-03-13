Попри обіцянку Байдена зробити все необхідне для подолання загрози банківської кризи, акції провідних банків продовжили падіння.

Президент Джо Байден назвав банківську систему США "безпечною" і пообіцяв посилити банківське регулювання на тлі краху двох великих банків Silicon Valley Bank і Signature Bank.

Американські регулятори були змушені вжити низку надзвичайних заходів після ситуації з цими банківськими установами, що загрожує спровокувати ширшу кризу. Про це пишуть Reuters і CNN.

Президент США наголосив, що депозити клієнтів будуть захищені. "Американці можуть бути впевнені, що банківська система в безпеці. Ваші депозити будуть там, коли вони вам знадобляться", - сказав Байден.

Відео дня

За його словами, клієнти "з сьогоднішнього дня матимуть доступ до своїх грошей. Малі підприємства по всій країні, які мають депозитні рахунки у цих банках, можуть дихати легше, знаючи, що вони зможуть заплатити своїм працівникам і оплачувати рахунки", - сказав Байден.

Він додав, що платники податків не зазнають збитків. "Натомість гроші надходитимуть із комісій, які банки сплачують у фонд гарантування вкладів", - пояснив президент.

Глава Білого дому зазначив, що керівників банків звільнять, а інвестори захищені не будуть і втратять гроші. "Якщо банк поглине FDIC, люди, які керують банком, більше не повинні там працювати... Вони (інвестори, - УНІАН) свідомо пішли на ризик, і коли ризик не окупився, втрачають свої гроші. Так працює капіталізм", - сказав Байден.

На тлі найбільшого банкрутства банків США із часів фінансової кризи 2008 року Байден також пообіцяв нове банківське регулювання. Деякі закони Додда Френка, прийняті після тієї кризи, щоб запобігти її повторенню, були скасовані республіканцями за колишнього президента Дональда Трампа, зазначив чинний глава Білого дому.

"Я збираюся попросити Конгрес і банківські регулятори посилити правила для банків, щоб зменшити ймовірність повторного банкрутства банків і захистити американські робочі місця та малий бізнес", - сказав він.

Акції банків США і Європи падають

Утім, попри обіцянку Байдена зробити все необхідне для подолання загрози банківської кризи після краху Silicon Valley Bank і Signature Bank, акції провідних банків продовжили падіння, пише Reuters.

На відкритті ринкуСША в понеділок акції First Republic Bank впали на 65,1%, попри новини, що він отримав нове фінансування. Акції Western Alliance Bancorp, PacWest Bancorp і Charles Schwab впали на 75,9%, 41,0% і 19% відповідно. Торгівля акціями кілька разів припинялася через волатильність.

Акції великих банків США також здешевшали, включаючи JP Morgan Chase (-1%), Morgan Stanley (-0,69%) і Bank of America (-3,78%).

Шокові хвилі відчувалися і в Європі. Європейський банківський індекс STOXX упав на 5,76% у понеділок і був на шляху до найбільшого дводенного падіння з березня 2022 року. Німецький Commerzbank втратив 13,16%, а акції Credit Suisse досягли нового рекордно низького рівня після падіння більш ніж на 11,4%.

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA заявив, що уважно стежить за банками та страховими компаніями, за якими він наглядає, і шукає ознаки проблем через крах SVB і Signature.

На грошових ринках індикатор кредитного ризику в банківській системі США, за яким уважно стежать, зріс, як і інші показники кредитного ризику в єврозоні. Європейський індекс волатильності підскочив до найвищого рівня з жовтня 2022 року.

Ціна на золото, тим часом, підскочила до ключового рівня в 1900 доларів, підбадьорена тим, що Федеральному резерву США, можливо, доведеться пом'якшити підвищення процентних ставок, оскільки інвестори шукають безпечні гавані.

Американські банки втратили понад 100 мільярдів доларів на фондовому ринку наприкінці минулого тижня після краху SVB, тоді як європейські банки зараз втратили таку ж суму, показали підрахунки Reuters.

Банкрутство банків у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 березня каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank (SVB), що є одним з найбільших банків США. Банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank. Банкрутство SVB стало найбільшим з часів кризи 2008 року.

Невдовзі державні органи регуляції в США закрили нью-йоркський банк Signature Bank, який користувався популярністю серед власників криптовалюти. Ще кілька американських банків зі схожим профілем вкладників перебувають в зоні ризику.

Один із найбільших європейських банків, британський HSBC придбав британський підрозділ збанкрутілого американського банку Silicon Valley Bank за символічний 1 фунт стерлінгів.

Вас також можуть зацікавити новини: