Обраний президент США допускає введення у країні надзвичайного стану.

Обраний президент США Дональд Трамп підтримує національний план оголошення надзвичайного стану в країні з використанням військових ресурсів для реалізації програм масової депортації. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп відповів на повідомлення про те, що він розглядає варіант використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземних злочинців, які незаконно в’їхали в країну.

"Це правда", - написав майбутній глава Білого дому.

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Водночас майбутня прессекретарка президента США Керолайн Лівітт уточнила Newsweek, що Трамп спрямує всі федеральні та державні повноваження, необхідні для започаткування найбільшої операції з депортації нелегальних злочинців, торговців наркотиками та торговців людьми в історії Америки.

"Американський народ переобрав президента Трампа з приголомшливою перевагою, давши йому мандат виконати обіцянки, які він дав під час кампанії, як-от депортація злочинців-мігрантів і відновлення нашої економічної величі. Він виконає це", - зазначила спікер.

Видання нагадує, що раніше Трамп попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації.

Плани Трампа щодо масової депортації

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації. При цьому залишаються питання щодо правових обмежень участі військових у внутрішніх справах.

Раніше Трамп обрав керівницю Міністерства внутрішньої безпеки. Нею стане губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем. Керівні посади у відомстві також отримають ключові прихильники жорсткої імміграційної політики США - Стівен Міллер і Том Хоман.

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