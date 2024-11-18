Важливим відомством у США керуватиме республіканець, який виступав за те, щоб діяти в інтересах компанії Маска, з'ясували журналісти.

Обраний президентом США республіканець Дональд Трамп вирішив призначити члена республіканської партії, комісара Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) 45-річного Брендана Карра головою цього відомства.

Такою інформацією новий американський лідер поділився у своїй заяві в неділю, 17 листопада, пише Reuters. За відомостями агентства, зараз Карр у FCC - провідний республіканець.

Чиновник минулого тижня написав у Microsoft, Apple, Facebook (Meta) і Alphabet (Google) і звинуватив їх у спробах зробити спроби цензурування американців. Потім він сказав, що FCC повинна "відновити права на свободу слова" для пересічних громадян США.

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На думку сенатора-демократа Еда Маркі, лист Карра до низки технологічних компаній рівносильний "неявній погрозі регулятора приватним компаніям за їхні висловлювання":

"FCC за Трампа готова стати федеральною комісією з цензури".

Карр також різко критикував рішення Комісії не виділяти майже 900 мільйонів доларів на субсидії на широкосмуговий доступ до інтернету для супутникового інтернет-підрозділу Starlink компанії SpaceX, яка належить прихильнику Трампа Ілону Маску.

Республіканець також розкритикував NBC за те, що телекомпанія дозволила демократці Камаллі Гарріс, яка була конкуренткою Трампа на виборах, з'явитися в програмі Saturday Night Live безпосередньо перед виборчими перегонами.

Варто зазначити, що Трамп після перемоги на президентських виборах звинуватив низку американських ЗМІ в упередженому ставленні до нього і подав багатомільярдні позови.

Нагадаємо, Брендан Карр із 2017 року є членом Федеральної комісії зі зв'язку.

У центрі уваги Трамп - новини, які вже відомі

Дональд Трамп переміг на президентських виборах, які відбулися у США на початку листопада. Інавгурація Трампа запланована на 20 січня наступного року.

Трамп уже формує свою адміністрацію. Республіканець призначив наймолодшого прессекретаря Білого дому в історії - посада дісталася 27-річній Керолайн Лівітт.

Довідка УНІАН. FCC - це американська Федеральна комісія зі зв'язку. Комісія є незалежним урядовим агентством, яке має повноваження регулювати використання комунікацій: телевізійних, радіо, супутникових, бездротових і дротових.

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