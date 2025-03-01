Президент України Володимир Зеленський не вважає, що має вибачатися перед американським лідером Дональдом Трампом за суперечку в Білому домі.

В інтерв'ю американському телеканалу Fox News його запитали, чи повинен він вибачитися перед Дональдом Трампом після того, що сталося у Овальному кабінеті. Він відповів, що не вважає себе винним:

"Я поважаю президента і поважаю американський народ. Я думаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними, і я не впевнений, що ми зробили щось погане".

За словами Зеленського, у конфлікті з Росією американці та українці мають бути на одному боці. "Я сподіваюся, що президент на нашому боці разом з нами. Дуже важливо зупинити Путіна", - додав він.

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На питання, чи можна ще врятувати стосунки із Дональдом Трампом, президент відповів ствердно. За його словами, мова йде не про них особисто, а про партнерство двох народів.

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