Американський президент вважає, що український лідер проявив неповагу до США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував суперечку, яка виникла під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським.

У своїй соцмережі TruthSocіаl Трамп написав, що під час дуже значущої зустрічі у Білому домі його команда дізналася "багато того, чого ніколи не зрозуміти без розмови під таким вогнем і тиском".

"Я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америку буде залучено, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Мені не потрібна перевага, я хочу миру. Він виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру".

Суперечка між Трампом і Зеленським

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Білому домі емоційно посперечалися через війну в Україні Трамп, Зеленський та Ді Венс.

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Під час напруженої розмови віцепрезидент США заговорив про необхідність дати шанс дипломатії, на що президент України нагадав про всі випадки, коли РФ порушувала домовленості. Тоді Ді Венс почав говорити про проблеми, з якими стикається Україна.

Трампа обурили слова Зеленського про те, що навіть Штати мали б проблеми, якби перебували у війні, тому він звинуватив українського президента у неповазі.

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