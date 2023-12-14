Також ухвалено рішення щодо Молдови.

Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу з Україною та Молдовою. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель у мікроблозі Twitter.

"Надано статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства. Я запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення. Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту", - додав він.

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. "Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - написав він у Twitter.

Відео дня

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала цей день історичним. "Всупереч усьому, ми досягли рішення про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. І Україна, і Молдова виконали своє домашнє завдання і готові зробити наступні кроки на шляху до приєднання до нашої європейської родини", - зазначила вона.

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Як відомо, можливість оголошення про початок переговорів із Україною на зустрічі у столиці Бельгії обговорювалася вже давно, однак ясності в цьому питанні не було.

Володимир Зеленський не прибув на саміт, а виступив перед главами держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу онлайн. За даними ЗМІ, його хотіли запросити, однак деякі хвилювалися, що його присутність змусить прем'єра Угорщини Віктора Орбана "закритися" ще більше.

У своєму зверненні український президент зазначив, що країна вже виконала всі свої зобов'язання, тому очікує що її народ "не зрадять".

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