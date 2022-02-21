Шарль Мішель також закликав збільшити фінансову підтримку Києва на тлі загрози нового військового вторгнення Росії в Україну.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Захід, на тлі загрози нового військового вторгнення Росії в Україну, збільшити фінансову підтримку Києва та провести конференцію донорів для України.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю, 20 лютого.

Відкриваючи останній, третій день Мюнхенської конференції, Мішель заявив про необхідність жорсткішого діалогу Заходу з Москвою.

"Ми не можемо вічно пропонувати оливкову гілку, в той час, як Росія проводить ракетні випробування і продовжує стягувати війська", - наголосив він.

Водночас Мішель зазначив, що лишається під питанням, чи хоче Кремль діалогу.

За його словами, Москва помиляється, якщо розраховує послабити Захід та Україну. Мішель знову попередив Росію про "масштабні санкції", які загрожують їй, у разі ескалації конфлікту з Україною.

Очільник Євроради нагадав, що Європейський Союз уже створив для Києва пакет нової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро. Водночас він закликав до ще тіснішої інтеграції України та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із промовою на 58-й Мюнхенській конференції з безпеки. Він заявив, що Україна захищатиме свою землю незалежно від підтримки партнерів чи кількості ворожої армії.

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