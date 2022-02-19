Основною темою промови президента очікувано стала загроза російського вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Вона цьогоріч присвячена викликам, пов'язаним з можливою російською агресією проти України. На тлі надскладної ситуації на українсько-російському кордоні природньо, що виступ Зеленського був повністю присвячений загрозі "великої війни".

Про що саме говорив голова держави - читайте нижче.

Україна хоче миру

Вчергове президент повторив, що наша держава не планує ні на кого нападати й повністю підтримує мирний спосіб врегулювання ситуації.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це – ще не аксіома, але вже – не гіпотеза", - сказав на самому початку Зеленський.

Далі президент розповів світу про складну ситуацію на Донбасі, де останніми днями спостерігається масштабне загострення. Особливий акцент він зробив на тому, що потенційними жертвами ворожих провокацій є діти.

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"У когось – фізика. Знаючи її елементарні закони навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви про те, що обстріли з боку України. У когось математика. Діти без калькулятора можуть порахувати різницю: між кількістю обстрілів у ці 3 дні і згадками про Україну у цьогорічному Munich Security Report. А у когось – історія. І коли на шкільному подвір’ї з’являється воронка, у дітей з’являється питання: невже світ забув свої помилки ХХ століття?", - сказав він.

Оновлення світової архітектури безпеки

Вона, за словами Зеленського, потребує оновлення, тому що засновані десятки років тому правила сьогодні не працюють.

"Це сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу. Система безпеки повільна. Вкотре дає збій. Через егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат? Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - йшлося в промові Зеленського.

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Він також наголосив на неспроможності ООН захистити себе - Статут Організації порушує її член - Росія, анексуючи територію іншої держави.

"І це не війна в Україні, а війна в Європі. Казав на самітах і форумах. У 2019-му. У 2020-му. У 2021-му. Невже світ нарешті почув у 2022-му?", - зазначив глава держави.

Україна захищатиме свою землю

Президент запевнив, що держава буде під захистом незалежно від того, чи буде в неї підтримка від партнерів.

"Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти: це НЕ благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати. Не благородні жести, за які Україна має низько вклонятись. Це ваш внесок у безпеку Європи та світу. Де Україна 8 років є щитом. І 8 років стримує одну з найбільших армій світу. Яка стоїть вздовж наших кордонів, а не кордному ЄС. І гради летіли у Маріуполь, а не у європейські міста. І після боїв у майже півроку зруйновано аеропорт у Донецьку, а не у Франкфурті. І гаряче завжди на Авдіївській промці, а не на Монмартрі. І жодна країна Європи не знає що таке військові поховання щодня в усіх регіонах. А жоден європейський лідер - що таке регулярні зустрічі з родинами загиблих", - наголосив він.

Членство в ЄС і НАТО

Українці вісім років тому зробили свій вибір на користь європейського майбутнього. Саме тому вони сьогодні заслуговують на чесні відповіді від ЄС і НАТО щодо цього.

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"Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що: стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? Найкращий час для неї – найближчий саміт у Мадриді", - сказав він.

Крим і Донбас повернуться в Україну мирно

Вчергове президент запевнив, що Україна поверне окуповані нині території, але виключно мирним способом.

"Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах і майданчиках. Париж, Берлін, Мінськ. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк чи Пекін – мені неважливо в якій точці світу домовлятись про мир в Україні. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста, головне щоб серед них були Україна і Росія. Що дійсно важливо - це розуміння, що мир потрібен не лише нам, мир в Україні потрібен світу. Мир і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах", - заявив Зеленський.

Він також запевнив, що Україна не стане "зручним і вічним буфером між Заходом та Росією".

Про Будапештський меморандум

Президент нагадав, що за відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки. Але у підсумку втратила частину території й своїх громадян.

"З 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. Тричі безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я, як Президент, вперше. Але і Україна, і я - робимо це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", - сказав президент.

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Також він ініціював скликання найближчими тижнями саміту держав - постійних членів Ради Безпеки ООН, за участі України, Німеччини та Туреччини.

Про подяку за підтримку й втрати на фронті

Зеленський подякував усім державам, які сьогодні стоять пліч-о-пліч з Україною.

"І словом, і деклараціями, і конкретною допомогою. Тим, хто сьогодні на нашій стороні. На стороні правди і міжнародного права. Я не називаю вас поіменно – не хочу аби деяким іншим країнам було соромно. Але – це їх справа. Їх карма. І це на їх совісті. Щоправда, не знаю як вони зможуть пояснити свої дії двом вбитим і трьом пораненим сьогодні в Україні солдатам. А головне трьом дівчаткам з Києва. Одній 10, другій 6, третій – всього рік. Сьогодні вони лишилися без батька. О 6-й годині ранку за Центральноєвропейським часом", - повідомив він.

Президент уточнив, що ворог сьогодні вбив капітана Антона Сидорова.

"Вічна пам'ять йому. Вічна пам'ять усім загиблим сьогодні і за роки війни. Вічне пекло всім, хто не хоче її припинити. Вічна слава усім, хто бореться і продовжує боротись за мир! І свободу. Слава Україні!", - такими словами Зеленський завершив свою промову.

Звернення до Путіна

Відповідаючи на питання присутніх після свого виступу, президент вкотре наголосив на необхідності діалогу з Росією: "Я не знаю, що хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися".

Він вкотре наголосив на необхідності запровадження превентивних санкцій проти Росії, а також повідомив, що вже сьогодні повертається на Батьківщину.

"Я сьогодні поснідав в Україні й повечеряю також в Україні. Надовго я не вилітаю", - запевнив він.

Повне відео промови

Як повідомляв УНІАН, перед виступом на конференції Зеленський встиг провести кілька міжнародних зустрічей. Зокрема, поспілкувався з британським прем'єром Борисом Джонсоном.