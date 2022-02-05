Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили розвиток подій у регіоні біля кордонів України.
Про це Мішель повідомив у мікроблозі Twitter.
"Цього ранку знову зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, аби розглянути останні зміни в регіональній ситуацій", - заявив Мішель.
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"Я знову підтвердив міцну солідарність з Україною", - заявив Мішель.
Своєю чергою, як повідомив Зеленський у Twitter, він обговорив з Мішелем деескалацію ситуації довкола України в межах усіх наявних форматів.
"Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний Євросоюзу за незмінну підтримку України", - заявив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Російська Федерація до кордонів України загалом стягнула близько 130 тис. військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.