Деталі не розголошують.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель офіційно запросив президента України Володимира Зеленського особисто взяти участь у саміті лідерів країн Європейського Союзу.

Про це повідомив його представник Баренд Лейтс в мікроблозі Twitter. Відомо, що саміт лідерів ЄС відбудеться в Брюсселі 9-10 лютого. Додаткову інформацію не публікують з міркувань безпеки.

"Голова Європейської Ради запросив Президента Володимира Зеленського особисто взяти участь у майбутньому саміті Європейської ради. З міркувань безпеки подальша інформація не буде надана", - написав Лейтс.

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Зеленського запрошують до Брюсселя: що відомо

Вчора в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європейському Союзі очікують, що президент України візьме участь у саміті лідерів ЄС.

За даними журналістів, він може виступити на позачерговій сесії Європарламенту.

Нагадаємо, що на початку лютого в Україну прибули глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Раніше, відповідаючи на запитання журналістів про можливу поїздку до Брюсселя, Зеленський сказав, що це тягне за собою великі ризики.

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