Мета візиту – поглиблення підтримки та співпраці.

В Україну прибули голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Добре повернутися до Києва, мій четвертий раз після вторгнення Росії. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС поруч з Україною як ніколи, і для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", – написала Урсула фон дер Ляєн в Twitter і опублікувала фото.

Жозеп Боррель, повідомляючи про візит, написав, що його метою є "передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну".

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"Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро відколи Росія розпочала війну. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде надалі – для перемоги і відбудови", – прокоментував головний дипломат ЄС.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав європейських партнерів.

"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні в Україні. Вітаємо союзників", - зазначив він у Telegram

Візит лідерів ЄС до України 2 лютого - що відомо

Напередодні західні ЗМІ повідомляли, що більше дюжини високопосадовців ЄС незабаром здійснять візит до України.

У четвер високопосадовці Європейської комісії зустрінуться зі своїми колегами в уряді України. У п'ятницю Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

За інформацією Sky News, очікується, що сторони обговорюватимуть збільшення фінансової та військової допомоги України, розширення доступу української продукції на ринок ЄС, допомогу країні у покритті енергетичних потреб, нові санкції проти Росії, розширення зони мобільних дзвінків без роумінгу між ЄС та Україною.

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