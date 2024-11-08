Урсула фон дер Ляєн запевняє, що Україна матиме фінансову підтримку на наступний рік від Євросоюзу.

У Європейській комісії вважають, що зближення Росії з Іраном, Північною Кореєю та спільне підживлення війни проти України завдяки допомозі Китаю має стати вагомим аргументом під час розмов з новообраним президентом США Дональдом Трампом стосовно України. Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі голів держав і урядів країн-членів ЄС сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, у неї запитали, чи Європа готова закрити нестачу у наданні допомоги Україні, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить скоротити допомогу.

Президентка Єврокомісії спочатку відзначила, що фінансова підтримка для України дуже ретельно формується. Зокрема, йдеться про створення інструменту Ukraine Facility обсягом на 50 млрд євро і про додатковий кредит від країн "Великої сімки" на суму 50 млрд доларів на період до 2026 року.

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"Але, на мою думку, більш важливо, що ми з нашими американськими друзями обговорюємо також факт, що Росія є загрозою не лише Європі, а й глобальній безпеці у цілому. Тому що Росія не лише автократична держава. Вона загрожує демократіям. Але й вона дедалі більше зближується з Іраном і Північною Кореєю та разом з Китаєм розпалює цю війну. І я думаю, що це аргумент, коли ми маємо бути дуже чіткими з нашими американським друзями", - наголосила фон дер Ляєн.

У цьому зв'язку, як відзначила президентка ЄК, технології з Китаю та Ірану застосовуються Росією на полі бою у війні проти України.

На її переконання, це засвідчує, що безпека Індо-Тихоокеанського регіону та Європи пов'язані, бо ЄС і США мають інтереси у цих регіонах.

Чого очікуютть від Трампа

За даними видання Bloomberg, яке посилається на поінформованих співрозмовників, Трамп розуміє, що не може змусити Україну до поступок Росії, не отримавши натомість певних поступок з боку Москви. Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити бойові дії в Україні, але неоднозначно висловлювався щодо підтримки Києва.

Тому зараз європейські лідери активно обговорюють, як їм діяти у випадку, якщо нова адміністрація США відмовиться від підтримки України.

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